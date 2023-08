Windows 11: Microsoft rilascia gli update opzionali

Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti opzionali per Windows 11 che includono miglioramenti e bug fix. L’update KB5029351 (build 22621.2215) per Windows 11 22H2 include anche una nuova policy che consente alle aziende di controllare la distribuzione degli aggiornamenti. L’update KB5029332 (build 22000.2360) per Windows 11 22H1 include meno novità.

Windows 11: update opzionali

Gli aggiornamenti opzionali di Windows 11, noti anche come update C, non includono le patch di sicurezza. Per questo motivo è necessaria l’installazione manuale da Windows Update. I miglioramenti e i bug fix verranno inclusi nell’aggiornamento cumulativo (obbligatorio) del 12 settembre.

KB5029351 per Windows 11 22H2 include la funzionalità che migliora la scelta delle applicazioni predefinite e mostra un avviso per l’aggiunta delle app alla barra delle applicazioni. La seconda novità di rilievo interessa le aziende. La nuova policy “Enable optional updates” permette agli amministratori IT di configurare la modalità di distribuzione degli aggiornamenti opzionali.

È possibile scegliere tre opzioni. La prima consente di ricevere gli ultimi update opzionali, incluse le nuove funzionalità con la tecnologia CFR (Controlled Feature Rollout). La seconda è simile, ma non vengono scaricate le nuove funzionalità. La terza, infine, permette agli utenti di selezionare l’update da ricevere.

L’unica novità interessante inclusa in KB5029332 per Windows 11 21H2 è il miglioramento della rilevazione della posizione che viene sfruttata per le informazioni sul traffico, meteo e news. Microsoft ha rilasciato anche l’aggiornamento KB5029331 (build 19045.3393) per Windows 10 22H2. Una delle novità è la visualizzazione del badge nel menu Start che consiglia l’uso di alcuni servizi, come OneDrive per effettuare il backup dei dati.