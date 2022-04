Windows 11: miglioramenti per le videochiamate

In occasione dell’evento dedicato al lavoro ibrido, durante il quale Microsoft ha svelato diverse nuove funzioni destinate a Windows 11, come il ritorno delle schede in Esplora file, l’azienda ha fatto sapere pure che prossimamente provvederà ad implementare sul suo più recente sistema operativo tutta una serie di feature volte a migliorare la qualità delle videochiamate che vengono effettuate.

Windows 11: tante nuove funzioni per migliorare le videochiamate

Tra le nuove funzioni utili allo scopo che faranno capolino su Windows 11 vi è il supporto nativo per la correzione degli occhi, la sfocatura dello sfondo, l’inquadratura automatica e la soppressione del rumore sui dispositivi supportati.

Disporre di funzionalità native per la gestione e l’ottimizzazione dell’uso della webcam e per l’effettuazione delle videochiamate rappresenta sicuramente un’ottima novità per coloro che si servono di software di terze parti che non integrano già caratteristiche del genere. Infatti, mentre la maggior parte dei servizi di videochiamata dispone di effetti di sfocatura integrati e inquadratura automatica, molti di essi non hanno però funzioni per la soppressione del rumore, cosa che invece il colosso di Redmond si è prefissata di offrire.

Le nuove feature saranno compatibili con qualsiasi app che utilizzi una NPU (Neural Processing Unit), tra cui Microsoft Teams e Slack. Al riguardo, stesso Microsoft ha affermato che uno dei primi dispositivi con una NPU in grado di supportare queste novità sarà il Lenovo ThinkPad X13s, dotato del chip Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3. Anche il Surface Pro X dovrebbe essere dotato di una NPU integrata, infatti la sua fotocamera già supporta un’opzione in grado di applicare correzioni agli occhi.