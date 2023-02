Windows 11: migliore gestione delle finestre con l'AI

Microsoft intende facilitare la vita agli utenti nell’organizzare le finestre aperte sul desktop di Windows 11 e per farlo vuole sfruttare l’intelligenza artificiale, sulla falsa riga di quanto già fatto per Bing ed Edge. L’azienda di Redmond sta infatti sviluppando un sistema ad hoc che avrà una serie di capacità avanzate.

Windows 11: multitasking migliorato con l’AI

Andando più nello specifico, stando a quanto riferito da alcune fonti interne di Windows Central, il nuovo sistema in questione, che con i concept visibili di seguito è stato etichettato come “Smart snapping”, sarà basato sull’AI e sarà in grado di ricordare il layout precedentemente applicato da gruppi simili di finestre, consentendo all’utente di ripristinarlo con un clic.

Inoltre, è prevista una maggiore efficacia nel completamento dei layout grazie all’impiego della tecnologia OCR, fruibile per compiere ricerche. Per fare un esempio pratico, si potrà usare per cercare parole, frasi e descrizioni di immagini di cui si ha memoria in una data app, finestra o scheda e Windows mostrerà i risultati pertinenti.

La novità in questione verrà implementata in Snap Assist, il quale compare ogni volta che viene usata la combinazione di tasti Win+frecce direzionali, e Snap Layout, che si può richiamare usando la combinazione di tasti WIn+Z.

Tra le opzioni attualmente in esame vi sarebbero pure dei layout dinamici, in cui le proporzioni tra le finestre aperte cambiano in base all’app che ha attualmente il focus.

Ovviamente occorre tenere presente che non si tratta di notizie confermate in via ufficiale da Microsoft, motivo per cui vanno prese con le pinze, in quanto alla fine potrebbero pure rivelarsi non esatte o comunque disattendere le aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.