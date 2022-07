Windows 11: migliore protezione contro attacchi brute force

Windows 11 22H2 è disponibile per gli iscritti al programma Insider e porta in dote un gran numero di nuove funzioni e di modifiche rispetto alla versione stabile attualmente distribuita su larga scala. Alcuni di questi cambiamenti sono nascosti “sotto il cofano”, pertanto potrebbero non essere immediatamente visibili, come quello che consente di ottenere una migliore protezione contro gli attacchi brute force, altamente diffusi tra i cybercrminali.

A rendere nota la cosa è stato David Weston, vicepresidente della sicurezza di Windows 11 e di Microsoft, con la pubblicazione di un apposito tweet mediante cui ha fornito indicazioni riguardo le nuove misure di salvaguardia del sistema operativo.

@windowsinsider Win11 builds now have a DEFAULT account lockout policy to mitigate RDP and other brute force password vectors. This technique is very commonly used in Human Operated Ransomware and other attacks – this control will make brute forcing much harder which is awesome! pic.twitter.com/ZluT1cQQh0

— David Weston (DWIZZZLE) (@dwizzzleMSFT) July 20, 2022