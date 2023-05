Windows 11 in formato Mini PC: il coupon per BMAX B2S

Processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per BMAX B2S, il Mini PC che oggi può essere acquistato al prezzo finale di soli 105,99 euro. Per approfittare dell’offerta non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato su Amazon, abbattendo così ulteriormente la spesa, oltre alla riduzione già applicata in automatico dall’e-commerce.

Mini PC in offerta: l’affare si chiama BMAX B2S

Dal design elegante e minimalista, il computer occupa poco spazio sulla scrivania (12,5×11,2×4,4 centimetri) e funziona in modo silenzioso, per supportare le operazioni base della produttività, ma non solo: editing dei documenti, navigazione, comunicazione e posta elettronica non saranno un problema, così come la riproduzione dei contenuti multimediali.

Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Celeron N4020C con GPU Intel UDH Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), WiFi dual band, Bluetooth 4.2, uscite video HDMI e VGA con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore per microSD. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi nella descrizione completa.

Grazie al doppio sconto della promozione in corso, oggi è possibile acquistare BMAX B2S al prezzo finale di 105,99 euro: non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato. Segnaliamo che, nella confezione, sono inclusi l’alimentatore, il manuale e un cavo HDMI per il collegamento al monitor.

La consegna in un solo giorno è gestita direttamente dalla rete logistica di Amazon in tutto il territorio, garantendo così una spedizione gratuita a domicilio super rapida. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine si è certi di ricevere il Mini PC già domani, così da poterlo mettere immediatamente sulla scrivania.

