Windows 11: nuove funzioni per l'HDR nei giochi

Interessanti novità per tutti coloro che usano il proprio PC con su installato Windows 11 per giocare: nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha rilasciato tutta una serie di migliore per l’applicazione Xbox Game Bar e più precisamente per l’uso della funzione Auto HDR.

Windows 11: l’Auto HDR si gestire direttamente dalla Xbox Game Bar

Per l’esattezza, adesso è possibile personalizzare il livello dell’effetto HDR mediante l’impiego di un apposito cursore accessibile direttamente dalla Xbox Game Bar e sempre tramite la barra di gioco si può pure decidere se abilitare o disattivare la funzione. Tutte queste opzioni in precedenza erano sì già disponibili, ma accessibili solo mediante le Impostazioni di Windows 11, per cui mettervi mano risultava decisamente meno pratico.

Per gli utenti Windows Insider è stata implementata pure la compatibilità multi-GPU, in modo tale da permettere a chi si serve di una soluzione del genere di poter fruire dell’HDR automatico in più giochi. Sempre per coloro che hanno accesso in anteprima alle novità del sistema operativo, è stata aggiunta la possibilità di disattivare le notifiche relative all’Auto HDR che in alcuni casi possono andare a creare eccessivo disturbo.

Per chi non ne fosse a conoscenza, l’Auto HDR è una funzione che permette ai giochi che no supportano in maniera nativa l’HDR di beneficiare di display compatibili con lo standard in questione. La feature ha fatto il suo debutto con Windows 11 e rappresenta una delle principali novità del sistema operativo per i giocatori. Ovviamente, se un gioco non supporta in modo nativo l’HDR non viene influenzato da questa questa funzione.