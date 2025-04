Windows 11, nuovo menu Start e icone delle applicazioni dinamiche

Microsoft ha introdotto un’interessante novità nella Insider Preview Beta di Windows 11: ora le icone della barra delle applicazioni si ridimensionano automaticamente in base al numero di app aperte. Quando aumentano le finestre attive, le icone si rimpiccioliscono per ottimizzare lo spazio disponibile (in alcuni casi possono rimanere più piccole in modo permanente). Questa soluzione ricorda molto il comportamento del dock di macOS.

Windows 11 sperimenta icone della barra delle applicazioni che si ridimensionano come su Mac

I beta tester ora possono accedere a tre nuove opzioni nelle impostazioni della barra delle applicazioni, sotto “Mostra pulsanti più piccoli della barra delle applicazioni”: Sempre, Mai o Quando la barra delle applicazioni è piena. Quest’ultima ridimensiona le icone in modo che possano sempre essere tutte visibili, senza finire nascoste in un secondo menu.

Un nuovo look per il menu Start

Ma non è tutto. Anche il menu Start ha subito un restyling. Microsoft ha finalmente abbandonato il design a due sezioni a favore di un’unica vista scorrevole. I pin e le raccomandazioni si trovano in cima, mentre l’elenco Tutte le app è proprio sotto di essi: basta iniziare a scorrere per poter sfogliare tutte le app installate, senza dover più fare clic sul pulsante “Tutte”.

Un’altra cosa che renderà felici molti utenti di Windows 11 è la possibilità di disattivare definitivamente la sezione “Consigliati” e mantenere solo le app e le cartelle appuntate. C’è però una piccola controindicazione per chi aggiorna alla nuova build: potrebbe perdere temporaneamente le nuove icone di stato della batteria introdotte a gennaio. Ma niente paura, Microsoft promette di risolvere il problema al più presto.