Windows 11: problemi con il meteo nella build 25158

Nei giorni scorsi, Microsoft ha rilasciato la build 25158 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider con cui ha introdotto diverse novità per il sistema operativo, tra le quali un badge di notifica per il widget meteo e gli altri disponibili. Proprio a proposito di previsioni del tempo, però, pare ci sia stato qualche problema: condizioni atmosferiche e temperature sono “impazzite”.

Windows 11: widget meteo “impazzito” nella build 25158

Andando più in dettaglio, diversi utilizzatori della build in questione di Windows 11 segnalano che le indicazioni relative alle previsioni del tempo sono del tutto sballate, a seconda del fatto che venga impostato il grado Celsius o Fahrenheit.

Un pratico esempio della cosa è dato dal post condiviso su Twitter dall’utente Xeno, visibile di seguito. Com’è facile notare, nell’immagine annessa al tweet che si trova a sinistra viene indicato che è in corso un’ondata di calore con una temperatura di 64 °F, mentre nell’immagine a destra viene segnalato cielo nuvoloso e una temperatura di 18 °C, i due screenshot sono stati catturati a distanza di tempo di 20 secondi l’uno dall’altro

25158 cannot make its mind up about the weather. These images were taken 20 seconds apart. pic.twitter.com/jdD7sQ8e5v — Xeno (@XenoPanther) July 15, 2022

Sebbene la nuova build di Windows 11 abbia alcuni problemi noti con i widget, come la visualizzazione in maniera disallineata del badge di notifica sulla barra delle applicazioni, l’impossibilità di vedere di il banner di notifica in taluni casi nella bacheca dei widget e il ripristino improvviso delle preferenze dei widget, nessuno di essi pare coincidere con quanto indicato poc’anzi.

Dopo aver preso visione delle segnalazioni relative a ciò si sta verificando, Brandon LeBlanc, il Senior Product Manager di Microsoft, ha tuttavia confermato che si tratta effettivamente di un bug. L’azienda ha quindi dichiarato che esaminando la situazione per porvi rimedio, aggiungendo inoltre che attualmente potrebbe verificarsi un ritardo nell’aggiornamento delle previsioni meteo quando il computer viene riattivato.

