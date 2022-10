Windows 11: problemi nell'espulsione delle periferiche USB

Windows 11 2022 Update (22H2) è stato rilasciato al pubblico lo scorso mese, ma prima che ciò avvenisse Microsoft ha avuto ampiamente modo di testare e affinare il funzionamento dell’OS, il che a quanto pare non è bastato per scongiurare eventuali bug, l’ultimo dei quali è quello relativo all’espulsione sicura delle periferiche USB collegate al computer.

Windows 11 e il bug dell’espulsione sicura delle periferiche USB

Nelle scorse ore è stato infatti segnalato che Windows 11 2022 Update ha serie difficoltà nella rimozione delle unità USB in maniera sicura quando il Task Manager è in esecuzione. Invece che procedere andando a scollegare il supporto di riferimento dal PC, infatti, Windows 11 si blocca per alcuni secondi, dopodiché mostra una finestra d’errore contente il messaggio: Windows non può arrestare il dispositivo perché un programma lo sta ancora utilizzando. Chiudere tutti i programmi che potrebbero utilizzare il dispositivo, quindi riprovare più tardi.

Andando più in dettaglio, il problema si verifica quando il Task Manager è ridotto a icona oppure è in esecuzione con la scheda Processi aperta. Si può facilmente ovviare aprendo un’altra scheda o semplicemente uscendo dal Task Manager, ma di certo non è così che dovrebbe essere e il problema va comunque risolto quanto prima, pur non trattandosi di un bug particolarmente invalidante o comunque in grado di impattare significativamente sull’esperienza utente.

Alcuni utenti segnalano altresì che a furia di continuare a cercare di espellere in maniera sicura il supporto USB di riferimento, il sistema operativo alla fine riesce a fare quel che deve, ma la problematica torna a presentarsi dopo il riavvio di Windows 11.