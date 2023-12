Windows 11: risolto il problema delle stampanti

A distanza di circa due settimane dalla conferma ufficiale, Microsoft ha risolto il bug associato all’installazione dell’app HP Smart all’insaputa degli utenti e al successivo cambio dei nomi delle stampanti in HP LaserJet M101 o HP LaserJet M106. Il fix è stato rilasciato attraverso il Printer Metadata Remediation Tool (KB5034510).

Tool per la risoluzione del problema

Il problema, segnalato da molti utenti, è stato causato dall’installazione dell’app HP Smart che, per ignoti motivi, è stata scaricata automaticamente dal Microsoft Store. Ciò ha comportato la modifica dei nomi e delle icone delle stampanti in HP LaserJet M101 o HP LaserJet M106. In seguito all’indagine, Microsoft ha verificato che il bug non è dovuto ad un aggiornamento di HP. Le funzionalità base delle stampanti sono garantite, ma potrebbero esserci problemi con quelle avanzate.

Il Printer Metadata Remediation Tool ripristina tutto alle condizioni originarie. È disponibile per architettura x86/x64/ARM. Deve essere eseguito con diritti di amministratore, quindi l’avvio del prompt dei comandi (cmd) deve avvenire cliccando su “Esegui come amministratore” nel menu contestuale.

Nel prompt deve essere eseguito il comando cd /d "[path_to_downloaded_tool]" , dove [path_to_downloaded_tool] è la posizione del tool. Infine è necessario avviare il tool digitando il nome esatto (ad esempio PrintMetadataTroubleshooterX64.exe ).

Al termine verrà mostrato un messaggio che indica la risoluzione del problema. Microsoft sottolinea che le modifiche di icone e metadati potrebbero richiedere un paio d’ore dopo il completamento della procedura.