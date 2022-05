Windows 11: scovata la nuova applicazione Designer

Prossimamente Windows 11 andrà ad arricchirsi con una nuova applicazione dedicata alla progettazione grafica per produrre contenuti accattivanti da pubblicare sui social network e per realizzare presentazioni. L’applicazione in questione si chiama Designer ed è stata svelata in anteprima da WalkingCat, uno dei più noti leaker responsabile della scoperta in anticipo di tante funzioni in arrivo sui sistemi operativi di casa Microsoft e nei software dell’azienda.

Windows 11: Designer è simile a Publisher, ma focalizzata sul Web

Esaminando le informazioni relative alla nuova applicazione che sono state condivise su Twitter, Designer si presenta come un’applicazione simile a Publisher, eccezion fatta per il suo essere più focalizzata sul Web.

Com’è deducibile osservando l’immagine sottostante, il software permette di accedere a un vasto database di modelli, foto, grafiche e caratteri per creare immagini di alta qualità da usare online ed eventualmente anche da stampare. L’applicazione può altresì pubblicare in modo nativo su LinkedIn.

WalkingCat ha spiegato pure come attivare in anteprima alcune delle caratteristiche di Designer su designer.microsoft.com, in attesa del rilascio ufficiale da parte dell’azienda di Redmond.

Per chi non ne fosse a conoscenza o non lo ricordasse, il termine Designer è stato già usato in precedenza da Microsoft per indicare una funzione disponibile in PowerPoint nel 2015 che ha ricevuto significativi aggiornamenti un anno dopo.

Da notare che Designer va ad aggiungersi ad altre applicazioni che Microsoft sta poco alla volta introducendo su Windows 11 per arricchire l’esperienza d’uso degli utenti, come ad esempio il video editor Clipchamp che sul più recente sistema operativo dell’azienda di Redmond diventa gratuito se si utilizzano le funzioni principali, inclusa l’esportazione in formato Full HD 1080p.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.