Windows 11: Strumento di cattura con salvataggio automatico delle registrazioni

Nelle scorse ore, Microsoft ha rilasciato la nuova build 26231 di Windows 11 per i membri del Canary Channel nel programma Insider. Oltre a ciò, l’azienda ha rilasciato una nuova versione del tool Strumento di cattura, quella siglata con numero di relase 11.2405.24.0 e destinata sempre agli Insider, la quale porta in dota una novità decisamente interessante: il salvataggio automatico per la registrazione dello schermo.

Windows 11: salvataggio automatico per registrazione schermo con Strumento di cattura

Questa nuova funzione agisce allo stesso modo del salvataggio automatico per gli screenshot. Le registrazioni vengono automaticamente salvate nella cartella Registrazioni schermo, all’interno della cartella Video. Eventualmente, però, è possibile scegliere di disabilitare il salvataggio automatico nelle impostazioni del tool.

Gli utenti iscritti al programma Insider sono invitati a fornire un feedback per questa nuova versione d Strumento di cattura nell’hub dei feedback, in modo tale da permettere al colosso di Redmond di apportare eventuali modifiche e migliorie prima del rilascio su larga scala.

Al momento, non è dato sapere quando la nuova funzione verrà resa fruibile per tutti gli utenti di Windows 11.

Da tenere presente che negli ultimi tempi Microsoft ha inserito diverse nuove funzioni nell’app Strumento di cattura. Settimane addietro, ad esempio, il tool è stato aggiornato andando a implementare la possibilità di utilizzare il motore di ricerca Bing per eseguire una ricerca visiva per le immagini eventualmente presenti negli screenshot catturati. Ancor prima, poi, erano stati aggiunti il rilevamento automatico dei codici QR nelle schermate catturate, le emoji 3D e più opzioni per la barra degli strumenti delle forme.