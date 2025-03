Windows 11, torna la scorciatoia Win+C per richiamare Copilot?

La saga della scorciatoia Win + C continua. Microsoft sembra non riuscire a decidersi sul suo destino. Questa combinazione ha una storia piuttosto travagliata, con compiti diversi nelle varie versioni di Windows. Al momento, non fa assolutamente nulla. Ma sembra che Microsoft voglia cambiare le cose, ancora una volta.

Windows 11, Microsoft ripensa alla scorciatoia Win+C

Durante l’era di Windows 10, Win + C serviva a richiamare Cortana (in Windows 8, invece, attivava la Charms Bar). Nel 2023, con la morte di Cortana, Microsoft ha disattivato la scorciatoia. Il suo compito successivo è stato quello di richiamare Copilot nella sua forma di barra laterale, ma nel 2024 Microsoft ha abbandonato di nuovo la scorciatoia, spostandosi verso un’esperienza di Copilot più simile a un’app.

Ora che Windows 11 ha una vera app Copilot, Microsoft sembra aver cambiato di nuovo idea… Nelle ultime build di Windows 11, @phantomofearth ha scoperto una stringa che suggerisce il potenziale ritorno della scorciatoia Win + C:

Microsoft is experimenting with bringing back the Windows key + C keyboard shortcut. It will do the same action as the Copilot key, so can be customized in Settings.

"Choose what happens when you press the Copilot key or Windows logo key + C" — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth) March 23, 2025

Una questione di personalizzazione

Attualmente, Windows 11 permette di attivare Copilot premendo Alt + Spazio (la scorciatoia recentemente aggiunta per avviare conversazioni vocali con Copilot). Per ora, non ci sono informazioni sui piani di Microsoft di cambiare la scorciatoia predefinita Alt + Spazio in Win + C.

Considerando che ChatGPT e applicazioni simili usano la stessa scorciatoia, Microsoft potrebbe voler avere una scorciatoia separata per il proprio assistente. Dopotutto, Microsoft permette di rimappare il tasto Copilot per avviare altre applicazioni, e probabilmente vuole dare questa funzione a tutti gli utenti di Windows 11 tramite la scorciatoia Win + C.