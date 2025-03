Microsoft rilascia app Copilot nativa per Windows 11

Qualche mese fa, Microsoft aveva annunciato una nuova app “nativa” di Copilot per Windows. L’entusiasmo però era durato poco. Subito dopo gli utenti avevano scoperto che in realtà si trattava ancora di un’app web. Ma ora, il colosso di Redmond ha deciso di rimediare.

Ha rilasciato una vera app XAML di Copilot per Windows 11. Inoltre, l’ultimo aggiornamento rende l’app ancora più utile per gli utenti meno esperti, che vogliono sapere come modificare alcune impostazioni del loro PC.

App Copilot nativa disponibile su Windows 11

L’app nativa di Copilot è nuova dentro e fuori. Microsoft ha ridisegnato anche l’interfaccia. Ha introdotto un pannello laterale che permette di avviare facilmente una nuova conversazione e visualizzare la cronologia delle chat precedenti.

Ma la vera chicca è la possibilità di fare domande specifiche sul proprio PC. Ad esempio, si può chiedere a Copilot “Come faccio a configurare un auricolare Bluetooth su questo dispositivo?“, e l’assistente fornirà informazioni personalizzate per la versione di Windows che si sta usando. Niente più tutorial generici o guide obsolete.

Come avere subito la nuova app

L’app di Copilot aggiornata (versione 1.25023.101.0) è in fase di rilascio per gli Insider in tutti i canali. Ma se non si vuole aspettare, c’è un trucco per installarla subito, anche se il PC non è iscritto al programma Insider. Ecco come fare:

Andare su store.rg-adguard.net e selezionare “Product ID” nella prima casella a discesa;

Incollare 9NHT9RB2F4HD nella barra di ricerca e selezionate “Fast” nella seconda casella a discesa;

Cliccare sul pulsante con il segno di spunta per trovare i pacchetti disponibili;

Cercare Microsoft.Copilot_1.25023.106.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.appxbundle e cliccarci sopra per scaricarlo;

Aprire il file e cliccare su “Aggiorna” quando richiesto;

Avviare la nuova app di Copilot.

E per gli utenti Mac?

Microsoft ha pensato anche agli utenti Mac. Copilot è ora disponibile nell’App Store con alcune funzioni aggiuntive, come una barra di ricerca compatta per avviare rapidamente le conversazioni con l’assistente.

C’è solo una cosa che proprio non si può chiedere a Copilot: come piratare Windows 11. Dopo che alcuni utenti hanno scoperto che Copilot poteva fornire indicazioni per bypassare le protezioni anti-pirateria, Microsoft ha deciso di metterlo a tacere su questo argomento. Del resto, un assistente che ti aiuta a piratare il sistema operativo non è esattamente il massimo della coerenza…