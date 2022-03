Windows gratis e Office 2021 in sconto su Keysfan, offerte di primavera

Oltre al sistema operativo Windows, tra i prodotti più conosciuti di Microsoft c’è Office. Sebbene passiamo gran parte del nostro tempo sugli smartphone, è ancora difficile abbandonare il computer e di conseguenza la suite dei programmi di Office specialmente in ambito lavorativo e a scuola. Office 2021 si compra una sola volta e include Word, Excel, PowerPoint e altre app per PC Windows e Mac che si possono utilizzare senza limiti.

L’ultima versione è potenziata da diverse funzioni tra cui la collaborazione in tempo reale: in precedenza infatti per condividere i cambiamenti era necessario salvare il file su cui si stava lavorando mentre adesso qualsiasi modifica viene sincronizzata istantaneamente su tutti i computer collegati a quel determinato file, e c’è perfino la possibilità di vedere l’elenco degli utenti che lo stanno visualizzando in quel preciso momento.

Su Keysfan ci sono i saldi di primavera che consentono di ottenere gratuitamente la licenza per Windows 11 o Windows 10 semplicemente acquistando Office 2021. E’ sostanzialmente un compri-due-paghi-uno, ma ci sono anche tanti altri programmi in sconto fino al 62%, comprese anche versioni precedenti di Office, utili magari per quei computer più datati che non riuscirebbero a supportare l’ultima versione.

Compri Office e Windows è gratis

Windows 10 a 7,40 euro scontato al 50% col codice KFLE50

Altre versioni di Windows>>

62% di sconto col codice KFLE62

Scopri altri pacchetti >>

Completato l’acquisto su Keysfan riceverete la chiave di attivazione direttamente per email insieme alla fattura. Nella mail saranno anche riportate le istruzioni per scaricare il programma e installarlo sul proprio computer. In caso di problemi potete contattare il servizio clienti all’indirizzo Support@Keysfan.com.