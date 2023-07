WindTre si appoggia a rete Fastweb per fibra FTTH fino a 2,5 Gbps

Pochi giorni addietro Virgin Fibra ha annunciato la partnership con Fastweb per portare la sua offerta di fibra ottica end-to-end FTTH alla popolazione italiana sfruttando l’infrastruttura dello storico operatore italiano. Non si tratta, però, dell’unica collaborazione che quest’ultimo ha avviato nel mese di luglio. A partire da domani, lunedì 17 luglio 2023, WindTre si appoggerà alla rete Fastweb per proporre la propria linea fissa in Fibra FTTH GPON con velocità fino a 2,5 Gbps, estendendo a sua volta la copertura a livello nazionale.

WindTre collabora con Fastweb per la fibra

Il piano in questione costituirà un nuovo profilo FTTH GPON con velocità massime di FTTH GPON fino a 2,5 Gbps. Fino a oggi l’operatore si è limitato a mantenere tale proposta solo per nuove attivazioni su rete Open Fiber (escluse le aree bianche) e solo nelle aree coperte, ovvero dove WindTre ha aggiornato i propri apparati, mentre nei comuni delle aree bianche WindTre ha mantenuto disponibile il piano con velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Da domani però ciò cambierà, in quanto i nuovi clienti di rete fissa WINDTRE che si appoggeranno alla rete fibra di Fastweb potranno godere delle velocità massime pari a 2,5 Gbps in download e di 500 Mbps in upload. Si parla di circa 2 milioni di unità immobiliari coperte in più rispetto a prima in tutta Italia.

Infine, specifichiamo che il modem non verrà più consegnato dal tecnico al momento dell’installazione ma arriverà a domicilio con un corriere.