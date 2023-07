Virgin Fibra collabora con Fastweb: offerti fino 2,5 Gb al secondo

Virgin Fibra è ancora un operatore relativamente nuovo in Italia che necessita di consolidare la sua presenza sul mercato nostrano. Per farlo serve una diffusione della rete più elevata e ciò richiede la condivisione della fibra con altri operatori, dando vita ad alleanze strettamente necessarie. In queste ore, dunque, il CEO di Virgin Fibra Tom Mockridge ha confermato la partnership con Fastweb per coprire 7,8 milioni di abitazioni in più con i servizi di connettività ad altissima velocità.

Virgin Fibra si allea con Fastweb

Secondo quanto ripreso anche da Corriere Comunicazioni, Virgin Fibra si appoggerà a Fastweb per il suo piano di diffusione della fibra ottica end-to-end in modalità FTTH. L’accordo permette quindi di raggiungere sempre più nuclei abitativi permettendo a un numero maggiore di cittadini di sostituire la propria connessione in misto rame con una soluzione più veloce e meno dispendiosa in termini energetici.

Fabrizio Casati, Chief Wholesale Officer di Fastweb, ha dichiarato: “Grazie a questo accordo ampliamo ulteriormente il numero di operatori che utilizzano le nostre infrastrutture di nuova generazione per fornire servizi di connettività ai propri clienti, rafforzando così il nostro ruolo nel mercato wholesale di servizi di accesso e contribuendo ad accelerare la digitalizzazione di famiglie e imprese italiane”.

Tom Mockridge ha dunque aggiunto che la partnership con Fastweb permetterà a Virgin Fibra di offrire ai clienti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese, portando una tecnologia sostenibile, performante, veloce con un ragguardevole risparmio di consumo energetico e senza vincoli contrattuali alla popolazione.