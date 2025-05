Wine 10.8 migliora il supporto TIFF la gestione memoria condivisa

Il noto emulatore per Linux, che consente l’esecuzione di software Windows e su cui si basa la maggior parte di altri emulatori per giochi, come Proton o anche Bottles, si è da poco aggiornato a Wine 10.8, l’ottavo aggiornamento di manutenzione della serie stabile 10.x, con miglioramenti vari a caratteristiche come il supporto TIFF e la gestione della memoria condivisa.

Wine 10.8: nuove migliorie nell’ultima versione dell’emulatore

Wine 10.8 introduce una gestione più efficiente delle handle utente, ora memorizzate in memoria condivisa. Questa ottimizzazione riduce il carico di lavoro quando le applicazioni Windows, eseguite tramite l’emulatore, devono comunicare tra loro o con il sistema host riguardo a file aperti, finestre e altri oggetti. I primi test evidenziano una creazione delle finestre più rapida e un cambio di contesto più fluido, particolarmente evidente nei programmi con interfacce grafiche complesse.

L’aggiornamento migliora anche la gestione delle immagini TIFF, fondamentale per flussi di lavoro professionali in ambito grafico e scientifico. Il supporto avanzato per lettura e scrittura riduce i problemi di conversione per designer e ricercatori che utilizzano strumenti Windows esclusivi tramite Wine. Prosegue inoltre il lavoro di modernizzazione del backend del Program Database, essenziale per il debug di applicazioni complesse. La versione 10.8 include patch che ottimizzano il caricamento dei simboli, preparando il terreno per una diagnostica più dettagliata.

Per quanto riguarda le correzioni, Wine 10.8 risolve un totale di diciotto bug, nello specifico un problema che impediva a Defiance di connettersi al server di login, una correzione che evita il crash di Vegas Pro 14 durante il rendering della finestra principale e soluzioni per alcuni errori di rete in MSYS2/Cygwin. Chi gioca noterà miglioramenti ai bordi in Final Fantasy XI Online e una correzione del cursore nei campi di testo di Adobe Lightroom.

Mentre il codice sorgente di Wine 10.8 è disponibile per il download nella pagina GitLab per chi desidera provarlo o aggiornare la propria installazione, i pacchetti binari per le varie distribuzioni saranno disponibili a breve. Tutti i dettagli sono disponibili nell’annuncio ufficiale.