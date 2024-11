Wine 10: l'emulatore per Linux si aggiornerà a gennaio 2025

Il responsabile del progetto Wine ha condiviso nuove informazioni riguardo i piani per il rilascio della prossima versione del celebre emulatore per Linux, vale a dire la 10.0. Secondo quanto pubblicato, questa sarà disponibile a metà gennaio 2025, con gli sviluppatori che nel frattempo sono impegnati nel far uscire le ultime versioni della serie 9.xx.

Wine 10 uscirà a gennaio 2025

Nonostante non ci siano ancora dettaglio in merito ai cambiamenti che sarà possibile trovare su Wine 10.0, è lecito aspettarsi ulteriori ottimizzazioni per quanto riguarda l’ambiente di emulazione, come le varie librerie e i componenti, insieme a una lista più aggiornata di giochi per Windows che sarà possibile eseguire con l’emulatore.

Nel frattempo, l’uscita delle ultime versioni della serie 9.xx hanno subito qualche ritardo, con la versione 9.21 la quale sarebbe dovuta già uscire l’1 di novembre, che invece sarà disponibile il giorno 8 del mese, tra pochi giorni, per via del poche patch e degli impegni del responsabile del progetto. Successivamente, due settimane dopo, sarà disponibile la versione 9.22, la quale precederà direttamente la prossima versione 10.

Nelle ultime versioni della serie 9.xx di Wine, sono state apportate diverse migliorie che hanno interessato il driver per Wayland, un nuovo applet per il controllo del desktop, ottimizzazioni per le piattaforme con architettura ARM64, supporto per i driver ODBC Windows, la riscrittura del motore cmd.exe del terminale Windows, una miglior “consapevolezza” DPI per una maggiore fedeltà di riproduzione delle immagini su più tipologie di monitor, oltre ad aggiornamenti per il componente VKD3D, un nuovo driver per il puntatore HID e diversi altri cambiamenti.

La disponibilità di Wine 10 RC 1, di cui non è ancora stato reso disponibile il kernel upstream NTSYNC, segnerà il congelamento del codice sorgente, nonché il susseguirsi delle varie release candidate, fin quando si arriverà alla versione più stabile e pronta per il rilascio definitivo.

Attualmente, gli utenti Linux di Steam hanno anche subito un aumento tornando a una soglia del 2% nell’ultimo sondaggio di ottobre della piattaforma Valve.