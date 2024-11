L'utenza Linux di Steam aumenta al 2% negli ultimi sondaggi

Sappiamo già che Linux non è affatto la principale piattaforma utilizzata dall’utenza Steam, ma attualmente il sistema del pinguino si trova nella sua migliore posizione per quanto riguarda il comparti videoludico, come è emerso dagli ultimi sondaggi.

Steam: Linux sale di nuovo al 2% nei recenti sondaggi Valve

Fino a soli 10 anni fa il gioco su Linux era soltanto un’attività di nicchia, piena di diversi ostacoli tecnici che rendevano l’attività poco pratica e piuttosto sconveniente. Tuttavia, grazie allo sviluppo di emulatori efficienti come Wine e Proton, quest’ultimo basato sul primo, sono stati fatti enormi passi avanti, tali da rendere l’attività videoludica decisamente più semplice e pratica, con un’esperienza che adesso è seconda solo a Windows.

Grazie a un’emulazione curata, infatti, la stragrande maggioranza dei titoli compatibili solo con il sistema operativo di Redmond sono ora giocabili anche nelle varie edizioni del pinguino. Motivo per cui, nel sondaggio di ottobre 2024, l’utenza è aumentata nuovamente raggiungendo il 2%. L’aumento è stato abbastanza progressivo negli ultimi 3 anni, dopo che nel 2021 il dato aveva raggiunto l’1% ad agosto, per tornare al 2% nel mese di maggio di quest’anno e arrestarsi perdendo leggermente a settembre.

Nonostante sia un dato che rappresenta chiaramente ancora una piccola parte di utenza, quello di Linux è sicuramente un ottimo risultato che fa riferimento a un totale di 2,5 milioni di utenti su un totale di 130 miliardi. Sempre dal sondaggio, emerge che Arch Linux è la distribuzione preferita dai giocatori. Il pinguino sta inoltre guadagnando abbastanza terreno su macOS, con quest’ultimo che ha accusato un calo dell’1% di utenza negli ultimi tre anni.

Di recente, l’ecosistema ha anche dedicato un maggior sviluppo per quanto riguarda il gioco, con il supporto per le schede video e i driver più recenti, oltre a ottimizzazioni specifiche per quanto riguarda le librerie, tra cui Vulkan e Mesa. Si spera che questo aumento possa rappresentare sempre più un trampolino di lancio, per un’alternativa sempre più valida a Windows.