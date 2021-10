WinX DVD Ripper Platinum in offerta Halloween con bonus

Con l'avvento del cloud e di supporti sempre più capienti l'utilizzo del supporto fisico come il disco è caduto in disuso, quantomeno dei classici CD, ma non parlando dei DVD o dei supporti ancora più capienti come i Blu-Ray che possono contenere ben 25 GB o 50 GB di dati a seconda del numero di strati a disposizione. A questo fronte oggi parliamo di WinX DVD Ripper Platinum, software tra i migliori disponibili in sconto e che accompagna da anni chi opera usando i supporti fisici.

Si potrebbe pensare che questo settore sia andato verso la fine ma non è assolutamente così, e anzi ci sono ancora molti utenti che si affidano ad un disco per backup o per salvare dei dati. Volendo anche in ottica multimediale masterizzando i film in altissima qualità in HDR per riprodurli sulla propria console con lettore blu-ray o sul proprio lettore dedicato.

Qualità ancora al top sui supporti fisici

L'intrattenimento di altissima qualità è infatti ancora presente sui supporti ottici in vendita, ed è da tenere a mente che oggi i costi per acquisire un masterizzatore o dischi vuoti per questo tipo di supporti sono davvero bassissimi. Lavorare un minimo su un proprio backup potrebbe risultare con molto più spazio a disposizione, molto economico rispetto ad abbonarsi ad un servizio di storage online.

Per masterizzare e gestire al meglio questo tipo di attività serve un software dedicato, e il consiglio va su WinX DVD Ripper Platinum sia per lo sconto ora disponibile, ma anche per i bonus associati in questo momento, che a fronte dell'abbonamento annuale valido su 3 PC mette anche a disposizione un convertitore video di alta qualità, fondamentale per gestire i propri file multimediali.

Inoltre c'è anche la possibilità, sempre in sconto, di prendere una licenza a vita in modo da prendere una sola volta il software e averlo sempre a disposizione, a metà prezzo.