Wish è su Disney+: scegli il piano Standard e hai 2 mesi gratis

Nuovi Originals, film di successo, serie imperdibili e molto altro ancora: questi sono solamente alcuni dei contenuti a cui puoi accedere grazie alla piattaforma streaming Disney+ che continua a conquistare gli utenti. Per accedere ai tuoi contenuti preferiti, Disney+ ha pensato di realizzare abbonamenti diversi destinati a diverse esigenze di ciascun utente. A partire dal piano Standard con pubblicità che si contraddistingue grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, al classico piano Standar, per concludere con il piano Premium pensato per offrire il meglio della qualità video.

Ormai da alcuni anni, Disney si contraddistingue perché rappresenta la casa dello streaming per l’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e non solo. Tra i contenuti non mancano infatti commedie, drama, true crime, documentari National Geographic e serie unscripted.

Nel dettaglio, il costo dei piani disponibili è il seguente:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese

Standard: 8,99 euro al mese

Premium: 11,99 euro al mese

Wish è su Disney+

Con soli 5,99 euro al mese puoi portare il meglio dell’intrattenimento a casa tua riempiendo di gioia anche i più piccoli della famiglia. I contenuti Walt Disney Animation Studios sono infatti disponibili per poter intrattenere al meglio a partire da qualsiasi età. Se i tuoi bambini sono appassionati dei successi Walt Disney non puoi non approfittare del piano Standard con pubblicità che ti consente di risparmiare rispetto al piano classico Standard. Da pochissimo tempo, Wish, il film di animazione ambientato nel regno di Rosas è disponibile per la visione sulla piattaforma Disney+.

La commedia musicale di animazione porta il pubblico nel magico regno di Rosas. Asha, una brillante idealista, esprime un desiderio così potente da essere esaudito da una forza cosmica: una piccola palla di energia infinita, chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un antagonista davvero formidabile: Re Magnifico, sovrano di Rosas. Quando la volontà di un umano coraggioso si connette con la magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

