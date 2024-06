Wix lancia strumento AI per generare app iOS e Android

Wix, la nota piattaforma di web design, sta introducendo una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale generativa che consentirà ai clienti di creare e modificare app per iOS e Android semplicemente con una richiesta testuale. Questo innovativo strumento promette di semplificare notevolmente il processo di sviluppo delle applicazioni, rendendolo accessibile a un pubblico più vasto.

Come funziona il nuovo tool AI di Wix

La nuova funzionalità, che sarà integrata nell’app builder di Wix, guiderà gli utenti attraverso un’interfaccia simile a un chatbot per comprendere gli obiettivi, le intenzioni e l’estetica desiderata per la loro app. Sulla base di queste informazioni, l’intelligenza artificiale di Wix genererà un’app personalizzabile attraverso l’editor di app, con la possibilità di arricchirla ulteriormente con integrazioni, widget e altri elementi anche di terze parti.

Il nuovo tool segue le orme del generatore di siti web AI di Wix, lanciato a luglio dello scorso anno, in grado di produrre un modello di sito completo di testo e immagini partendo da una serie di didascalie descrittive. Secondo il cofondatore e CEO di Wix, Avishai Abrahami, questi nuovi prodotti di intelligenza artificiale fanno parte della strategia più ampia dell’azienda volta a creare “soluzioni AI personalizzate” per aiutare le aziende a realizzare rapidamente esperienze digitali.

Il nuovo app builder AI alimentato dall’intelligenza artificiale di Wix, disponibile con un abbonamento di 99 dollari al mese al piano premium Branded App, genera codice “completamente nativo” per app iOS e Android. Gli utenti hanno il controllo completo sul branding, sul layout e sulle funzionalità della loro app, inclusi icone e temi, e possono visualizzare un’anteprima dell’app prima di inviarla all’App Store di Apple o al Google Play Store.

L’impatto sugli sviluppatori di app

Nonostante l’entusiasmo di Wix per questa nuova tecnologia, le recensioni del precedente generatore di siti web AI dell’azienda non sono state del tutto positive, con segnalazioni di bug e prodotti finiti dall’aspetto generico da parte dei primi utilizzatori. Inoltre, studi e sondaggi indicano che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa possono portare a un aumento di codice errato e amplificare problemi di sicurezza esistenti nel codice delle app.

L’introduzione di questo nuovo tool potrebbe rappresentare una minaccia per le aziende e gli imprenditori che sviluppano app per smartphone per conto dei brand. Tuttavia, Abrahami sostiene che Wix non mira a sostituire gli sviluppatori, ma piuttosto a fornire un’alternativa ai clienti che la desiderano, sottolineando l’integrazione profonda dello strumento con il più ampio portafoglio di prodotti di Wix e le funzionalità aggiuntive che offre.