Wondershare UniConverter: acquistalo ora col 10% di sconto

Cerchi un programma di conversione video full options in grado di soddisfare tutte le tue necessità? Approfitta ora dell'offerta di Wondershare e acquista UniConverter a soli 83,99 euro e risparmia il 10% sull'abbonamento annuale. Con UniConverter avrai a disposizione una gamma completa di funzioni che ti metteranno al riparo dalle fastidiose limitazioni che caratterizzano le versioni basic o free dei software video che puoi trovare online.

I video formano ormai una parte fondamentale dello svago e della comunicazione che passa per il web. Per questo sono sempre di più gli appassionati che quotidianamente si cimentano nella produzione e diffusione di clip video che circolano attraverso gli smartphone e trovano largo seguito sui social. Per gestire, modificare, comprimere i video sono presenti on line numerosi programmi, anche gratuiti, ma se cerchi un programma in grado di consentirti di avere il completo controllo del tuo prodotto devi affidarti ad applicazioni di un livello superiore. Per questo motivo Wondershare ha creato UniConverter, il software che consente di gestire, modificare, comprimere e convertire i file video con una serie di funzioni e tools davvero vasta!

UniConverter: un software completo!

Wondershare ti offre Uniconverter completo di una serie davvero vasta di funzioni. Sono inclusi nell'offerta:

– Licenza Perpetua per funzionalità basate

– Abbonamento di 1 anno per Taglio Intelligente

– Abbonamento di 1 anno per Editor Filigrana

– Abbonamento di 1 anno per Editor degli Sottotitoli

– Prova di 1 ora del Generatore di Sottotitoli Automatici

Con UniConverter potrai convertire video ad MP3 e verso più di 100 formati audio, o convertire le tue serie di video da DVD in diversi formati. UniConverter supporta inoltre la conversione a Alta Velocità e accelerazione GPU. Ma non è tutto: grazie all'interfaccia chiara e facile da utilizzare potrai intervenire sul tuo video con una serie di funzioni di editing, effettuando tagli, bordature o inserendo effetti video e testi e perfino creare delle Gif.

Approfitta dunque dell'offerta e acquista il tuo UniConverter col 10% di sconto spendendo solo 89,99 euro: premi qui per avere tutte le informazioni che desideri e divertiti a creare i tuoi video!