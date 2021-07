WooCommerce, così è facile per chiunque

Se hai sfruttato WordPress per portare online la tua attività e se hai intuito che hai ancora delle opportunità da sfruttare, questi 11,90 euro saranno il tuo migliore investimento. Basta questa piccola cifra, infatti, per sfruttare il 70% di sconto che oggi hai a disposizione per entrare nel corso online “Creazione di un negozio online con WordPress“. Dalla semplice vetrina, insomma, al negozio vero e proprio passando per uno strumento di grande utilità quale WooCommerce.

Come creare un negozio online con WordPress e WooCommerce

Il corso è disponibile su Domestika e, come per gran parte dei contenuti di questa piattaforma, è disponibile il lingua spagnola. Tuttavia i sottotitoli in Italiano ne rendono totalmente facile l'utilizzo, potendo così attingere a 21 lezioni video on-demand (3 ore e 52 minuti in totale) con le quali carpire gli elementi base da conoscere per iniziare la propria attività di vendita online.

Il corso non richiede particolari requisiti poiché si rivolge specificatamente a coloro i quali intendono “assaggiare” le sensazioni della vendita online, capire quali cambiamenti richieda in azienda e se possa fare al caso proprio. Investimento minimo, ma piena consapevolezza su opportunità, best practice e oneri di esercizio.

Inizierai conoscendo le principali caratteristiche e punti di forza di WooCommerce, il plugin di WordPress.org per creare un negozio online semplice ed efficace. Lo installerai e imparerai come apportare le modifiche necessarie per adattare l'eCommerce alle tue preferenze personali. Allora saprai come affrontare le tasse, le spese di spedizione e le modalità di pagamento. Creerai prodotti, sia fisici che virtuali (come i prodotti scaricabili che non richiedono spedizione), prodotti raggruppati, prodotti affiliati e prodotti variabili o personalizzabili dall'utente. A questo punto, sarà il momento di dare struttura e formato al negozio attraverso alcuni menu e widget. Applicherai una classificazione più dettagliata tramite attributi, categorie e tag. Infine, imparerai come gestire gli ordini, configurare coupon promozionali e creare rapporti sui risultati per valutare l'efficacia del tuo e-commerce.

Il corso si rivolge quindi a “imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un'idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto o servizio online“, nonché a qualsiasi commerciante voglia portare online il proprio negozio. Oltre 20 mila gli allievi già attivi sul corso, con il 99% di recensioni positive in archivio.

Approfittarne oggi significa attingere allo sconto del 70% a disposizione e spendere soltanto 11,90 euro.