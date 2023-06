Woolsocks, ottieni il cashback e risparmia sulle tue spese

Adori fare shopping e ti capita spesso di fare acquisti online oltre che nei tantissimi negozi presenti nel tuo paese? Con Woolsocks puoi acquistare tutto quello che più desideri risparmiando un sacco di denaro. Come funziona? Woolsocks dà la possibilità di ottenere fino al 35% di cashback sugli acquisti effettuati in 35 mila negozi presenti in tutta Europa.

Woolsocks consente di avere a portata di smartphone uno strumento di gestione del denaro davvero efficiente per permetterti di raggiungere obiettivi finanziari risparmiando denaro, ricevere indietro fino al 35% dei soldi che spendi per i tuoi acquisti e condividere il tuo successo donando a enti di beneficenza tramite app. Nel caso in cui tu voglia sostenere una causa, puoi impostare donazioni automatiche dal tuo cashback.

Vuoi proteggere i tuoi dati con valide misure di sicurezza? Woolsocks tiene al sicuro le tue finanze personali, ti basta effettuare l’iscrizione scaricando l’app dal Play store di Google o dall’Apple Store, a seconda del tuo dispositivo. Avvia l’app e imposta i dati richiesti, tra cui nome, cognome e paese di residenza, e utilizza il servizio direttamente tramite smartphone. A rendere speciale Woolsocks è il fatto che non nasconde nessun costo e nessun abbonamento, ma sei libero di utilizzarlo quando e come vuoi.

L’obiettivo su cui si fonda Woolsocks è infatti quello di aiutarti a gestire le tue finanze non quello di farti spendere denaro inutilmente.

Risparmia sui tuoi acquisti, spendi in modo più intelligente e aumenta il tuo budget in modo pratico e sicuro!

