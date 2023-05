Woolsocks, scarica l'app gratuita e risparmia sui tuoi acquisti

Sei un fanatico dello shopping e ti piace effettuare acquisti settimanalmente o addirittura giornalmente? Tranquillo c’è un modo per risparmiare, ottenendo una percentuale di cashback sui tuoi acquisti. Con Woolsocks è possibile ottenere fino al 35% di cashback sugli acquisti effettuati in 35 mila negozi in tutta Europa.

Come funziona Woolsocks?

Woolsocks nasce come app per la gestione delle tue finanze: l’obiettivo è quello di semplificarti la vita grazie ad alcuni strumenti che ti aiuteranno a risparmiare sui tuoi acquisti, a spendere in modo più intelligente e ad aumentare il tuo budget in modo pratico e sicuro.

Iscriversi a Woolsocks è semplice: basta scaricare l’app dal Play store di Google o dall’Apple Store, a seconda del tuo dispositivo. Una volta avviata l’app e impostati i dati richiesti, tra cui nome, cognome e paese di residenza, sarà possibile utilizzare il servizio direttamente tramite smartphone.

Scaricando Woolsocks avrai dunque accesso alle offerte di cashback di oltre 35.000 negozi, ma le sorprese non finiscono qui! Woolsocks offre a tutti i suoi clienti un rimborso extra fino al 4% se effettui acquisti dai brand più comuni.

Che aspetti? Woolsocks ti consente di:

ottenere un valido strumento di gestione del denaro direttamente in un’app

raggiungere i tuoi obiettivi finanziari risparmiando denaro

ricevere indietro fino al 35% dei soldi che spendi per i tuoi acquisti

condividere il tuo successo donando a enti di beneficenza tramite app. Se vuoi sostenere la tua causa preferita, puoi anche impostare donazioni automatiche dal tuo cashback.

proteggere i tuoi dati con valide misure di sicurezza: Woolsocks tiene al sicuro le tue finanze personali.

Nessun costo nascosti o abbonamento mensile! Scarica subito l’app e tieni a portata di mano i migliori strumenti per gestire il denaro e risparmiare. Grazie ai Savings Socks puoi anche mettere da parte i soldi e creare un vero e proprio salvadanaio; Woolsocks aumenterà i tuoi risparmi personali dello 0,1% all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.