WordPress e fediverso: il plugin ActivityPub è di Automattic

Automattic ha annunciato l’acquisizione del plugin ActivityPub per WordPress, assumendo inoltre lo sviluppatore fino a oggi al lavoro sulla componente, Matthias Pfefferle. Ad annunciarlo è stato il CEO della società, Matt Mullenweg, senza però comunicare l’entità dell’investimento economico, che immaginiamo comunque essere piuttosto contenuto. Il software, dalla natura open source, consente ai gestori di siti e blog di raggiungere gli utenti che popolano le piattaforme decentralizzate appartenenti al cosiddetto fediverso. La compatibilità è al momento garantita con Mastodon, ma anche con Pleroma, Friendica, HubZilla, Pixelfed, SocialHome e Misskey.

Automattic compra il plugin ActivityPub per WordPress

Questa la descrizione fornita dalla pagina di supporto: ActivityPub per WordPress espande WordPress con alcune funzionalità del fediverso, ma senza competere con piattaforme come Friendica o Mastodon . Significa che, una volta installato, il plugin consente agli utenti di seguire gli aggiornamenti pubblicati da blog e siti direttamente attraverso le piattaforme decentralizzate, potendo inoltre inviare direttamente commenti ad articoli e post dai loro feed, senza dover visitare la fonte originale.

Al momento, stando alle statistiche, il numero di download complessivi supera di poco i 35.000, ma non fatichiamo a immaginare che il coinvolgimento di Automattic possa incrementarne il volume. La volontà dichiarata da Mullenweg è quella di fare il via a una fase di test e sperimentazioni, così da capire in che modo potrebbe apportare benefici all’ecosistema WordPress e a chi ne fa uso.

Il protocollo ActivityPub è stato al centro di diversi annunci nell’ultimo periodo. Quelli di Medium e Flipboard, ad esempio, che nelle scorse settimane hanno esplicitato la volontà di abbracciare la rivoluzione Mastodon. A questi si aggiunge Tumblr, altra nota realtà, anch’essa controllata da Automattic.

Lo stesso Mullenweg ha comunque ribadito che la società continua a sperimentare anche altri protocolli come Nostr, Bluesky e AT, con l’obiettivo di meglio comprenderne le potenzialità e come sfruttarle.

