WordPress lancia strumento AI per creare siti web gratis: Fermento

WordPress, la nota piattaforma di hosting, ha appena lanciato un nuovo strumento alimentato dall’AI per creare di siti web: Fermento. La novità? È completamente gratuito e permette a chiunque di realizzare un sito web funzionante semplicemente chattando con un’interfaccia in stile chatbot.

Fermento, il website builder AI di WordPress

Il nuovo strumento WordPress serve principalmente a piccole imprese, freelance e blogger che vogliono farsi trovare online senza troppe complicazioni. Per ora però non è abbastanza potente per creare siti più complessi come negozi online.

Con questa mossa, WordPress punta a sfidare concorrenti come Squarespace, Wix e IONOS, che già propongono piattaforme web basate sull’AI. Ma come succede con strumenti simili, per modifiche e layout più sofisticati serve ancora conoscere un minimo di sviluppo e design web.

Come funziona il nuovo strumento di WordPress?

Per utilizzare il nuovo strumento, gli utenti devono semplicemente interagire con un chatbot AI. Basta spiegare l’idea del proprio sito web, come “costruisci un sito web per la mia caffetteria“, e l’AI si occuperà di progettare il sito con testi e immagini personalizzati e di configurarne il layout.

Come ha spiegato WordPress, il chatbot AI è alimentata da una combinazione di modelli open source auto-ospitati e modelli ospitati esternamente. Gli utenti possono provare il website builder AI con 30 prompt gratuiti prima di dover scegliere un piano di hosting. Tutti i piani includono prompt illimitati. In questo modo, si ha la possibilità di testare il tool e vedere se soddisfa le proprie esigenze prima di sborsare i soldi.