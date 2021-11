WordPress: tre corsi (in offerta) da non perdere

Nel 2021 tutti possiamo creare un sito web. Esistono, infatti, numerosissimi strumenti a nostra disposizioni che possono essere sfruttate secondo le nostre esigenze e concretizzare così tutti i nostri sogni e ambizioni e uno di questi è proprio WordPress. Ovviamente, come per qualsiasi competenza, è necessario prima informarsi e studiare quanto più possibile l'argomento. Eppure, nonostante in rete esistano tantissimi tutorial gratuiti, non è sempre detto che siano i migliori oppure i più efficaci per la tua idea. Il nostro consiglio è quello di affidarsi ad esperti del settore, che possano guidarti passo dopo passo nella realizzazione del tuo sito web in WordPress attraverso una serie di corsi certificati. Vuoi sapere di cosa si tratta? Continua a leggere.

Domestika: un corso per ogni esigenza

Facciamo prima un piccolo passo indietro: cosa è Domestika? È una delle piattaforme creative d'eccellenza, fra le più conosciute nel mondo del web. Al suo interno potrai trovare tantissimi corsi completi e ad accesso illimitato tenuti da professionisti di ogni settore che rivestono, per l'occasione, i panni di insegnanti. In occasione del Cyber Monday, Domestika ha scontato tutti i suoi corsi a soli 9,90 euro. Hai capito bene: tutti i corsi, anche quelli più costosi, in offerta. È per approfittare di questa speciale promozione che ti consigliamo tre corsi per imparare a creare da zero il tuo sito web e tutto ciò che vi ruota attorno.

Creazione di un sito professionale con WordPress

Crea il tuo sito internet senza saper programmare ampliando WordPress con semplici plugin. Con questo incipit Ignacio Cruz Moreno, sviluppatore web spagnolo, presenta il suo corso (che, ricordiamo, è in offerta a 9,90 euro ancora per poche ore). L'insegnante si spiegherà come realizzare un sito web professionale con WordPress partendo ai suoi aspetti più basilari fino a farti strada in ambiti più complessi. 33 lezioni da 4 ore e 44 minuti, il corso (livello principiante) è rivolto principalmente a coloro che voglio costruire un sito web ed imparare gli aspetti più avanzati di WordPress.

Creazione di un negozio online con WordPress

L'e-commerce nell'ultimo decennio ha sviluppato un'impennata incredibile, complici la nascita di nuove piattaforme online come Amazon. Hai un sito web, un'attività e vuoi buttarti anche tu in questo mercato digitale innovativo ma non sai da dove iniziare? Con il corso del consulente di marketing Joan Boluda, imparerai come creare e configurare un negozio online utilizzando due software completamente gratuiti: WordPress e WooCommerce. Senza alcun investimento e in pochissimo tempo. Il corso si sviluppa in 21 lezioni dalla durata complessiva di circa 4 ore ed è rivolto principalmente a imprenditori e creativi con un'idea imprenditoriale oppure ai commercianti che hanno già un negozio fisico e vogliono provare l'online. Ti ricordiamo che il corso è in offerta a 9,90 euro in occasione del Cyber Monday.

Sviluppo di temi con WordPress

Lo sviluppatore web spagnolo Ignacio Cruz Moreno torna con un nuovo corso che ti spiegherà come costruire da zero un tema completo per WordPress. I temi, infatti, sono alla base dell'aspetto visivo di ogni sito web, il biglietto da visita che regaliamo ad ogni utente che ci fa visita. In 29 lezioni dalla durata complessiva di quasi 4 ore imparerai in modo didattico e innovativo come costruirne uno tutto tuo da zero e come ampliarlo gradualmente per trasformarlo in un blog oppure un sito web. Il corso – in offerta a 9,90 euro ancora per poche ore – è rivolto a tutti, ma il livello è avanzato: ciò significa che avrai bisogno di una conoscenza media dei linguaggi di programmazione HTML e CSS e una conoscenza base di PHP.

Ogni corso Domestika è composto da un certo numero di videolezioni ad accesso illimitato. Cosa vuol dire? Significa che potrai guardarle, studiarle, fermarle e farle ripartire quanto vuoi, senza alcun limite. Inoltre potrai guardarle direttamente dai tuoi dispositivi preferiti, che siano un computer, il tuo smartphone oppure la TV in salotto. La versatilità offerta da Domestika apre le porte ad un apprendimento più efficace, consono e su misura delle esigenze di tutti, permettendoti di imparare gradualmente e soprattutto al tuo ritmo.