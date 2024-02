World of Samsung: in vetrina un intero ecosistema digitale

Samsung Electronics ha dato il via in queste ore al World of Samsung, vera e propria convention dedicata a media e partner per mettere in luce ciò che il gruppo ha fatto per costruire un ecosistema digitale che vive sotto il cappello del proprio brand. Una grande collezione di prodotti, tutti declinati nella nuova gamma 2024, ma in vetrina c’è anche e soprattutto molto di più: l’obiettivo è esplicitare il valore che le interazioni, l’integrazione, le compatibilità e la condivisione di servizi è in grado di offrire. Ogni singolo prodotto, insomma, si trova a gestire un importante valore aggiunto che si fa elemento differenziante rispetto alla concorrenza ed è su questo punto che Samsung intende costruire la narrazione che darà adrenalina al brand nei mesi a venire.

Samsung World

Così Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe:

In Samsung innoviamo per creare esperienze che aiutino i nostri utenti a vivere una vita più pratica e connessa. Dal nostro primo smartphone AI e dai TV QLED, prodotti leader del settore, ai frigoriferi che utilizzano la tecnologia AI per monitorare il cibo al suo interno e aiutarvi a tenere traccia della vostra lista della spesa, i nostri prodotti prendono vita grazie alla potenza di SmartThings e alle innovazioni AI. Al World of Samsung, celebriamo come la potenza dell’intelligenza artificiale sia qui oggi – e come stia avendo un impatto reale sulla vita dei nostri utenti, ora e in futuro.

Si parte, inevitabilmente, dai nuovi Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, vero e proprio ombelico di un sistema pensato attorno all’utente e quindi – giocoforza – attorno al più personale dei dispositivi sviluppati: lo smartphone. A questi si aggiungono i nuovi laptop Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro e Book4 Pro 360 presentati al CES con una grande serie di novità incluse.

Ma l’ecosistema va completato anche guardando all’ambiente domestico, dove è la televisore a occupare il centro della scena e dove il nuovo Samsung Neo QLED 8K rappresenta il top di gamma del momento:

Grazie al processore più innovativo di Samsung, l’NQ8 AI Gen 3, il potente e intelligente Neo QLED 8K offre una qualità dell’immagine senza pari. Il processore Gen3 è dotato di un motore AI on-device (NPU) due volte più veloce del processore Gen2 precedentemente utilizzato e si tratta del processore Samsung più veloce in assoluto, con una qualità delle immagini che porta l’utente più vicino che mai ai contenuti. Per gli appassionati di sport, l’AI Motion Enhancer Pro risolve i problemi comuni dello streaming di partite ad alta risoluzione limitando così la distorsione del pallone. Il sistema rileva automaticamente il tipo di sport e applica il modello di rilevamento del pallone più adatto utilizzando la tecnologia AI deep learning.

L’innovativa tecnologia Micro Led rappresenta invece una proiezione ad un futuro nel quale l’hardware scompare in favore delle interfacce, per annullare di tutto la presenza del device e lasciare al software e al cloud il centro della scena.

In questa proiezione è l’IA a farsi spazio con sempre maggior insistenza, soprattutto in un ecosistema digitale Samsung nel quale proprio l’Intelligenza Artificiale sta per diventare valore standalone a disposizione di ogni dispositivo. Il mantra “AI for All” sarà dunque al centro del World of Samsung come vera e propria vocazione: è questa la direzione impressa e i device in arrivo sono soltanto la concretizzazione di questa visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.