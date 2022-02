Wormhole, attacco al bridge: i fondi sono al sicuro

Non è la prima volta, e con tutta probabilità non sarà l’ultima, che diamo notizia di un furto (o comunque di un’azione malevola) inerente al mondo delle criptovalute. Questa volta è toccato a Wormhole, piattaforma che funge da bridge per mettere in comunicazione le blockchain di Ethereum e Solana. I primi report trapelati hanno fatto riferimento a un colpo da 326 milioni di dollari (120.000 wETH), cifra poi confermata.

Nella tarda serata di ieri è stato il profilo Twitter ufficiale a comunicare di aver individuato un’anomalia, citando in modo specifico un potenziale exploit e l’esigenza di mettere offline il servizio per consentire un intervento tecnico.

Il network Wormhole è down per manutenzione, stiamo indagando un potenziale exploit. Forniremo aggiornamenti qui non appena ne avremo. Vi ringraziamo per la pazienza.

Dopo aver condotto un’analisi dell’accaduto, il team ha comunicato di aver ripristinato il normale funzionamento dell’infrastruttura e tutti i fondi gestiti.

1/2

All funds have been restored and Wormhole is back up.

We're deeply grateful for your support and thank you for your patience.

