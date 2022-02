WPEngine: 3 mesi gratis di managing WordPress

A volte si pensa che il solo acquisto di un buon servizio di hosting risolva tutti i problemi legati alla gestione di un sito Web, senza però ricordare che il lavoro più arduo arriva invece quando si passa all’utilizzo di WordPress. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi di WPEngine, il quale disporrà, tra le altre cose, anche di una piattaforma di gestione WordPress davvero invidiabile e, per di più, gratuita per i primi tre mesi di utilizzo.

Sito Web personale o business, alla gestione WordPress ci pensa WPEngine

WPEngine può tranquillamente essere considerato uno dei servizi migliori per la gestione di WordPress, in quanto cerca in tutti i modi di operare in sei ambiti diversi contemporaneamente: velocità, sicurezza, supporto, strumenti utili, e-commerce e migrazione dei dati. Tutti elementi necessari e con cui almeno una volta ci si dovrà interfacciare.

Le promesse di WPEngine sono indubbiamente importanti, ma il livello di soddisfazione dei clienti è sempre più che positivo. Per quanto riguarda la velocità e quindi le performance del proprio sito, si parla di un incremento di circa il 40% in più rispetto al normale, il che sicuramente porterà maggiore fluidità e un numero di utenti più elevato.

I malware e i virus più pericolosi arrivano sempre dal Web e tendono ad attaccare prima di tutto le pagine più vulnerabili, in modo da poter poi infettare tutti gli utenti che le visiteranno. WPEngine si occuperà anche della sicurezza del proprio sito, così da proteggere sempre la privacy di ogni utente.

Inclusi nel prezzo, ricordiamo inoltre che i primi tre mesi saranno offerti in maniera completamente gratuita, troveremo anche tantissimi plug-in e strumenti avanzati molto utili, oltre che a 10 temi della categoria “Premium” di WordPress, per un valore totale complessivo di più di 1.200 dollari.

Qualora si dovesse gestire un business incentrato sulla vendita di articoli, WPEngine si occuperà anche di gestire al meglio comparto e-commerce, rendendo l’esperienza di acquisto 10 volte più veloce del previsto. In più, qualora fosse necessario un cambio di host, tutto il necessario verrà eseguito in pochissimi minuti. Infine, nel caso in cui si presentassero problemi in qualunque funzione elencata in alto, il supporto clienti sarà sempre disponibile, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.