Writesonic lancia Botsonic: create il vostro chatbot IA in pochi minuti!

Creare chatbot come ChatGPT non è semplice, richiede certe abilità di programmazione e sul fronte intelligenza artificiale. Ci sono aziende che, fortunatamente, offrono soluzioni open source – ergo utilizzabili come basi per proposte personalizzate -, come dimostra il chatbot StableVicuna di Stability AI. Al contempo, però, realtà come Writesonic preparano alternative molto intriganti per garantire agli utenti un approccio semplificato alle IA generative. L’ultima novità è Botsonic, un “costruttore di chatbot” che sfrutta ChatGPT e non richiede alcuna esperienza di coding.

Botsonic si prepara a cambiare tutto

Botsonic viene presentato come uno strumento che permette di sfruttare database personalizzati al fine di creare una iterazione di ChatGPT personalizzabile. Basato sul modello di linguaggio GPT-4, esattamente come la versione più potente del chatbot firmato OpenAI, consente soprattutto alle aziende di interfacciarsi con i consumatori in una maniera più rapida ed efficace.

Un caso d’uso che Writesonic cita esplicitamente è la chat di supporto tecnico, ovvero l’assistenza clienti: essendo in grado di interloquire con un essere umano assumendo le sembianze di un membro dello staff, ChatGPT può fungere da primo approccio ottimale nel caso in cui un consumatore necessiti di aiuto.

Botsonic, dunque, può essere integrato su qualsiasi sito tramite embed script o API, e può usare il logo e i colori del brand che rappresenta, oltre a messaggi personalizzati. Inoltre, si possono aggiungere le FAQ cosicché il bot abbia sempre la risposta pronta, e si possono impostare linee guida entro le quali il chatbot può agire. Addestrare il bot con i propri dati è poi molto facile: basta caricare documenti o linkare il sito Web dell’azienda e Botsonic apprende le nozioni più importanti in completa autonomia.

Ma c’è un prezzo da pagare? Per accedere a più chatbot e addestrarli con più file bisogna iscriversi al piano Pro di Writesonic, che parte da 19 dollari al mese per un utente e arriva anche a 999 dollari al mese per un massimo di 15 utenti, a meno che non si acquisti il pacchetto annuale con un risparmio del 33%.