X abilita le passkey su iOS a livello globale

X ha annunciato l’estensione del supporto per le passkey a tutti gli utenti iOS a livello mondiale. L’opzione ha debuttato a gennaio, ma solo negli Stati Uniti. Questa mossa segna un passo importante verso l’adozione diffusa di un metodo di login più sicuro rispetto alle tradizionali password.

Cos’è una passkey e come funziona?

Le passkey rappresentano una nuova frontiera nell’autenticazione online, combinando la comodità di un login senza password con la sicurezza dell’autenticazione a due fattori. Invece di richiedere una combinazione di nome utente e password, le passkey si affidano all’autenticazione biometrica come Face ID o Touch ID, a un PIN o a una chiave di autenticazione fisica per convalidare gli accessi. Questa tecnologia è stata sviluppata da un consorzio di giganti tech, tra cui Google, Apple, Microsoft e FIDO Alliance, con l’obiettivo di rendere disponibili i login senza password su una vasta gamma di dispositivi, sistemi operativi e browser web.

X e la sicurezza degli account: una storia travagliata

Nel corso degli anni, X ha subito una serie di violazioni di alto profilo, che hanno evidenziato la necessità di rafforzare la sicurezza degli account degli utenti. Tra gli incidenti più eclatanti si annoverano l’hack dell’account della U.S. Securities and Exchange Commission, che ha condiviso un post non autorizzato sull’approvazione dell’ETF Bitcoin, e la compromissione dell’account di Donald Trump Jr., utilizzato per diffondere una falsa notizia sulla morte di Donald Trump. L’adozione delle passkey potrebbe contribuire a prevenire questo tipo di violazioni, offrendo agli utenti una maggiore protezione contro i malintenzionati.

La decisione di X di estendere il supporto per le passkey arriva in un momento cruciale, poiché l’azienda aveva precedentemente annunciato la rimozione dell’opzione SMS 2FA per gli utenti non paganti. Sebbene X avesse giustificato questa mossa come una misura di riduzione dei costi e di prevenzione degli abusi, la realtà è che ha reso il social network meno sicuro. L’introduzione delle passkey offre agli utenti un’alternativa più sicura per proteggere i propri account, senza dover ricorrere all’SMS 2FA.

Android è il prossimo passo

Al momento, non è ancora chiaro quando questa opzione sarà disponibile anche per gli utenti Android. Tuttavia, con l’adozione crescente di questo metodo di accesso da parte di altre applicazioni e servizi popolari, come PayPal, TikTok, WhatsApp e GitHub, è probabile che X estenderà presto il supporto anche ad altre piattaforme. L’obiettivo finale è rendere i login senza password la norma. In questo modo, l’esperienza di accesso sarà più fluida e sicura su tutti i dispositivi.