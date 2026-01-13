X denuncia NMPA e 40 major discografiche

X ha presentato una denunciato con NMPA (National Music Publishers’ Association) e 40 case discografiche, tra cui EMI, Sony Music e Universal Music. Secondo l’azienda di Elon Musk hanno sfruttato il Digital Millenium Copyright Act (DMCA) come “arma” per chiedere la rimozione dei post con brani musicali e imporre la sottoscrizione di un accordo di licenza.

Scontro legale infinito

Lo scontro legale è iniziato a metà giugno 2023. La NMPA aveva denunciato Twitter (oggi X) per non aver rimosso i post (principalmente video) con brani musicali coperti dal diritto d’autore. Per la violazione del DMCA era stato chiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari.

Una giudice ha successivamente stabilito che la causa poteva continuare, nonostante l’esclusione di alcune accuse. Dopo oltre due anni sembrava che si potesse raggiungere un accordo extragiudiziale tra le parti. Alla fine non è stata trovata l’intesa per il motivo spiegato da X nella denuncia (PDF).

NMPA e major discografiche hanno inviato migliaia di richieste di rimozione dei post sulla base del DMCA a partire dal 2021. Secondo X si tratta di una campagna di estorsione avviata per convincere l’azienda a sottoscrivere un accordo di licenza con l’intera industria musicale. X afferma che è stata impedita la sottoscrizione di accordi con le singole case discografiche.

L’industria musicale avrebbe quindi colluso per cercare di ottenere un vantaggio economico sfruttando un potere collettivo di monopolio. X chiede pertanto l’avvio di un processo con giuria. Gli obiettivi dell’azienda di Elon Musk sono: ingiunzione permanente (blocco di queste pratiche anticoncorrenziali), risarcimento danni e pagamento delle spese legali.