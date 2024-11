X-Factor 2024: cosa accadrà nella prossima puntata? Tutte le anticipazioni

Giovedì 21 novembre è in programma la nuova puntata di X-Factor 2024, con la quinta Live che precederà le semifinali della settimana prossima e poi il gran finale in programma il 5 di dicembre. Come sempre, la puntata sarà trasmessa in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Per vedere X-Factor 2024 in streaming dall’estero, invece, è necessario ricorrere a una VPN come NordVPN. In questo modo, infatti, è possibile selezionare un server italiano per la connessione e accedere a NOW, evitando i blocchi geografici.

In questo momento, NordVPN è in offerta con lo Sconto Black Friday e costa 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per attivare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

X-Factor 2024: cosa succederà nella prossima puntata

Con la quinta Live, la competizione entrerà nel vivo. Attualmente, infatti, restano 7 artisti in gara e la selezione continuerà in vista delle semifinali e della successiva finale.

Nel corso della puntata in programma il 21 novembre ci sarà la presentazione dell’inedito, vero e proprio banco di prova per tutti gli artisti. Ci sarà, inoltre, una doppia eliminazione che andrà a ridurre, ulteriormente, il gruppo di artisti in gara. Durante la puntata è prevista la partecipazione anche dei Coma_Cose.

