X introduce le spunte blu per gli account influenti

X sta introducendo una nuova politica che prevede l’assegnazione gratuita di spunte blu agli utenti con più di 2.500 follower “verificati”, ovvero persone abbonate a X Premium. Questa mossa sta generando reazioni contrastanti tra gli utenti, molti dei quali stanno postando freneticamente per chiarire di non aver acquistato la spunta blu, ma di averla ricevuta in modo automatico.

Reazioni degli utenti alla nuova politica delle spunte blu

Tom Gara, ex redattore di BuzzFeed e neo-assegnatario della spunta blu, ha ironizzato sulla situazione, scrivendo su X: “Alcune notizie personali: ora sono un fondatore seriale di piccole imprese in Arizona che scrive di paternità, fede e di ciò che serve per portare un’azienda di tetti a 100 milioni di dollari di ARR“. Katie Notopoulos, corrispondente senior di Business Insider, ha definito l’assegnazione della spunta blu come una “punizione per aver postato troppo“.

im having a crisis… whats the cool move to do here… i didn't do this or ask for this…. help… pic.twitter.com/SzSzlU7YFN — Katie Notopoulos (@katienotopoulos) April 3, 2024

In passato, la spunta blu di Twitter aveva un significato ben preciso: indicava che un utente era in qualche modo popolare, una celebrità, un influencer o un giornalista. Questo sistema aiutava a determinare l’autenticità dei personaggi pubblici e contribuiva a ridurre la diffusione della disinformazione. Tuttavia, con l’introduzione della spunta blu a pagamento, il significato di questo simbolo è cambiato radicalmente.

Il tentativo di Elon Musk di reinventare lo scopo originale della spunta blu

Fino ad oggi, ottenere la spunta blu su X poteva avere significati diversi: per alcuni era un modo per darsi importanza, per altri serviva ad accedere alle funzionalità premium della piattaforma. C’era anche chi era disposto a pagare 8 dollari al mese pur di avere la spunta blu associata al suo profilo originale, mentre per molti account fake o bot era un sistema per apparire più credibili nello spam di criptovalute.

Con il nuovo sistema di assegnazione automatica, il valore simbolico della spunta blu rischia di venire meno, generando disorientamento tra gli utenti. Diventa difficile distinguere profili reali da quelli falsi e il badge perde la sua funzione di garanzia, con implicazioni sulla credibilità della piattaforma.