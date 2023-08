X risolve il bug delle immagini scomparse

X ha comunicato che il bug delle immagini scomparse è stato risolto. L’azienda californiana non ha tuttavia fornito dettagli tecnici sul problema. Probabilmente è correlato all’introduzione delle anteprime di foto, GIF e link oppure al servizio di link shortening t.co che consentiva di non superare i 140 caratteri.

Il bug era stato segnalato da diversi utenti e giornalisti il 19 agosto. Nei tweet (oggi si chiamano post) condivisi tra il 2011 e il 2014 non erano più presenti le immagini, mentre i link scritti con il servizio di shortening t.co non erano più cliccabili. Una delle immagini scomparse era quella scattata da Bradley Cooper durante la cerimonia degli Oscar 2014.

X ha comunicato che il bug ha impedito la visualizzazione delle immagini nei post precedenti al 2014. Le immagini non sono state eliminate, in quanto sono ancora sui server. L’azienda californiana scrive che il problema verrà completamente risolto nei prossimi giorni. Infatti ci sono GIF mancanti e link non funzionanti in diversi post.

Over the weekend we had a bug that prevented us from displaying images from before 2014. No images or data were lost. We fixed the bug, and the issue will be fully resolved in the coming days.

— Support (@Support) August 21, 2023