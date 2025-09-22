Linux 6.17 RC7 anticipa la versione stabile la prossima settimana

Linus Torvalds ha annunciato il rilascio di Linux 6.17 RC7, l’ultima release candidate del kernel in vista del rilascio della versione stabile la prossima settimana. Si tratta dell’ultimo aggiornamento anteprima, con correzioni e miglioramenti che affinano ulteriormente le prestazioni e la compatibilità del kernel, concentrandosi su ottimizzazioni per hardware AMD e dispositivi portatili e altre novità.

Linux 6.17 RC7: l’ultima versione anteprima

Secondo quanto riportato da Torvalds, l’ultima fase dello sviluppo è stata caratterizzata da una serie di correzioni minori distribuite in diverse aree del kernel Linux, senza particolari quantità di correttivi.

La versione RC7 migliora il supporto AMD, introducendo un nuovo ACPI ID nel driver AMD PMF (Platform Management Framework) per una piattaforma futura non ancora specificata. Migliorato anche il driver AMDKFD, con ottimizzazioni per la gestione dello stato di standby s0ix, insieme a un aggiornamento importante per il driver compute, fondamentale per garantire elevate prestazioni di calcolo su hardware AMD.

Oltre a ciò, sono introdotte ottimizzazioni per i dispositivi portatili da gioco come AOKZOE A1X e OneXPlayer X1Pro EVA-02, i quali hanno ricevuto il supporto attraverso il driver OneXPlayer EC “OXPEC”, che permette di abilitarne il monitoraggio e il controllo termico per l’hardware.

Altri correttivi inseriti su Linux 6.17 RC7 riguardano driver per GPU, rete e audio, oltre a miglioramenti nei selftest, correzioni per architetture (principalmente legate a KVM), filesystem (soprattutto SMB), codice core del kernel, memoria e rete.

Torvalds ha sottolineato che, salvo imprevisti, Linux 6.17 RC7 sarà l’ultima release candidate prima del debutto definitivo previsto per domenica prossima.

Nel frattempo, un’innovativa proposta inviata da poco mira a far evolvere il kernel, trasformandolo in un sistema multi kernel che consentirebbe di ottenere numerosi vantaggi, come la possibilità di rendere il codice più facile da mantenere, oltre che poter essere più ottimizzato per situazioni specifiche. Ne abbiamo approfondito i dettagli sul nostro articolo dedicato.