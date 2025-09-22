Proposta un'architettura multi kernel per Linux

Multikernel Technologies Inc. ha inviato un’innovativa proposta per il kernel Linux rilasciando il codice sorgente per un’architettura multi-kernel. Si tratta di un cambiamento il quale potrebbe trasformare il modo in cui i sistemi operativi gestiscono risorse hardware, consentendo a più istanze di kernel indipendenti di coesistere su una singola macchina fisica.

La proposta multi kernel che potrebbe rivoluzionare Linux

L’architettura multi-kernel consentirebbe a più kernel Linux di operare contemporaneamente su un unico dispositivo, ciascuno assegnato a core CPU dedicati, pur condividendo le risorse hardware sottostanti. La proposta è stata presentata e dettagliata da Cong Wang, rappresentante di Multikernel Technologies. L’idea si basa sull’infrastruttura kexec per caricare e gestire diverse immagini di kernel. La comunicazione tra i kernel avviene tramite un framework IPI dedicato, che facilita il coordinamento e lo scambio di informazioni.

I benefici sarebbero molteplici, a cominciare dall’isolamento di possibili problematiche al codice che eviterebbero di compromettere l’intero sistema. Inoltre, il cambio d’approccio garantirebbe maggior sicurezza per via della separazione al livello kernel, oltre a un utilizzo ottimizzato delle risorse e aggiornamenti senza interruzioni, grazie al Kernel Hand Over. La proposta per Linux si basa su un’architettura che assegna core CPU specifici a ciascuna istanza del kernel, consentendo loro di operare in modo indipendente.

Si tratta di un approccio che consentirebbe al kernel Linux di gestire scenari più avanzati, come l’esecuzione di kernel dedicati per carichi di lavoro specifici o l’isolamento di applicazioni sensibili dal punto di vista della sicurezza.

Nella discussione avvenuta all’interno della comunità, alcuni sviluppatori hanno tuttavia riportato di aver già fatto simili esperimenti su hardware x86, sottolineando però che l’attuazione di tale idea potrebbe rivelarsi complessa. Ma nonostante ciò, l’interesse per la proposta rimane alto.

Come ogni proposta per Linux, sarà necessario un consenso da parte dei collaboratori e di Torvalds affinché possa trasformarsi in realtà. Se ben applicata, i vantaggi potrebbero superare la complessità, consentendo al kernel un ulteriore salto in avanti. Tutti i dettagli sono visionabili nella mailing list.