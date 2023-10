X testa funzionalità di game streaming e shopping

Elon Musk aveva promesso di trasformare Twitter in una “everything app”. Dopo aver cambiato il nome in X, gli ingegneri hanno avviato i test per nuove funzionalità, tra cui le chiamate audio e video. Le novità più recenti sono lo streaming video dei giochi e il live shopping.

Lo streaming video dei giochi dovrebbe consentire all’azienda californiana di fare concorrenza a Twitch, attuale leader del settore. Elon Musk in persona ha testato la funzionalità domenica scorsa con lo streaming in diretta durante una sessione di gioco con Diablo IV.

Un ingegnere di X, Mark Kalman, ha condiviso un video per mostrare come trasmettere lo streaming collegando Open Broadcaster Software (OBS) all’account tramite X Media Studio.

Gli spettatori possono inserire commenti al video durante lo streaming. La funzionalità, se annunciata, sarà accessibile solo agli abbonati a X Premium.

La CEO Linda Yaccarino ha invece confermato l’avvio di una collaborazione con l’azienda 11:11 di Paris Hilton.

The queen of pop culture, music, business, and TV is #Sliving on X. @ParisHilton welcome to the @X family, we're excited to launch an official partnership with you and your next-gen media company 11:11. Together we're going to create a launchpad for new initiatives in video and… pic.twitter.com/7ctohyn3Nb

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 2, 2023