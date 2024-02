X vende abbonamenti Premium ai terroristi

Il Tech Transparency Project (TTP) ha scoperto che X vende abbonamenti Premium a singoli individui o gruppi designati come terroristi dagli Stati Uniti, tra cui due leader di Hezbollah. La sottoscrizione dell’abbonamento rappresenta una transazione finanziaria, quindi l’azienda di Elon Musk avrebbe violato le sanzioni degli USA. X ha tuttavia rimosso tutti i badge blu e oro degli account segnalati.

X ha violato le sanzioni?

Fino all’arrivo di Elom Musk, gli account verificati erano indicati con il badge blu. A partire al 1 aprile 2023, il badge blu viene assegnato solo agli abbonati Premium. Per le organizzazioni è stato invece introdotto l’abbonamento Verified Organizations che assegna i badge oro e grigio. Uno dei vantaggi degli abbonamenti è la maggiore visibilità dei post.

Le regole di X vietano l’acquisto dell’abbonamento Premium agli utenti soggetti alle sanzioni degli Stati Uniti che sono inclusi nella Specially Designated Nationals And Blocked Persons List. In base al report del TTP, 18 dei 28 account individuati hanno ottenuto il badge dopo il 1 aprile 2023, mentre gli altri 10 erano stati verificati in precedenza.

Singoli utenti o organizzazioni possono effettuare la registrazione gratuita a X, anche se soggetti alle sanzioni. Non è invece consentita una transazione finanziaria, quindi l’azienda di Elon Musk avrebbe violato le sanzioni. Inoltre, nelle risposte di 19 dei 28 account ci sono inserzioni pubblicitarie, quindi i rispettivi proprietari potrebbero ricevere anche una percentuale in base al programma di revenue sharing.

Tra i 28 account ci sono quelli di due leader di Hezbollah e altri usati per la propaganda. Il TTP ha individuato anche account di media iraniani e ribelli Houthi. In seguito alla pubblicazione del report, X ha rimosso i badge e sospeso un account.

L’azienda californiana ha tuttavia dichiarato che diversi account inclusi nel report non sono nell’elenco dei soggetti sanzionati. Il TTP ha contestato questa affermazione.