xAI non userà i server di Oracle per addestrare Grok 2

Elon Musk ha annunciato la costruzione di un sistema IA per l’addestramento di Grok 2, confermando indirettamente che xAI non utilizzerà i server di Oracle, come ipotizzato a fine maggio. L’attuale contratto non verrà quindi rinnovato, in quanto la dipendenza da altre aziende rallenta lo sviluppo del modello di intelligenza artificiale generativa.

Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, aveva confermato a settembre che è stato sottoscritto un accordo con xAI per la fornitura dell’infrastruttura cloud, senza tuttavia svelare valore e durata del contratto. Elon Musk ha comunicato con un post su X che la sua azienda sfrutta 24.000 GPU NVIDIA H100 di Oracle per l’addestramento di Grok 2.

xAI contracted for 24k H100s from Oracle and Grok 2 trained on those. Grok 2 is going through finetuning and bug fixes. Probably ready to release next month.

xAI is building the 100k H100 system itself for fastest time to completion. Aiming to begin training later this month.…

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2024