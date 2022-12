Xbox Game Pass Ultimate: come pagarlo meno di 4 euro al mese con una VPN

Xbox Game Pass è un servizio molto apprezzato dai videogiocatori PC e Xbox.

Il motivo è molto semplice: attraverso un semplice abbonamento, questo permette di ottenere accesso a una libreria di titoli videoludici a dir poco ampia. Non stiamo parlando solo di videogiochi datati o di produzioni indie, ma anche di alcuni giochi tra i più conosciuti e apprezzati del momento.

In questo contesto, la formula Xbox Game Pass Ultimate rappresenta il massimo possibile che si può ottenere dal servizio Microsoft.

Questa sottoscrizione infatti offre la possibilità di accedere alla librerie per PC e console Xbox, oltre che di ottenere sconti, offerte esclusive, ricompense gratuite e tanti altri vantaggi. Unico grande svantaggio? Il suo costo.

Xbox Game Pass Ultimate infatti, sul territorio italiano, ha un prezzo di 12,99 euro al mese.

Ciò non esclude che esista un espediente, del tutto legale, per pagare la sottoscrizione meno di un terzo di questa cifra.

Xbox Game Pass Ultimate a meno di 4 euro al mese? Con una VPN è possibile

Il prezzo di questo abbonamento, come avviene per tanti altri servizi, non è lo stesso in tutto il mondo. Di fatto, adottando una VPN, è possibile individuare una o più indirizzi IP che consentono di pagare una cifra più contenuta.

Nel contesto della piattaforma proposta da Microsoft, per esempio, è possibile utilizzare un IP turco per spendere meno di 4 euro al mese.

Scegliendo una VPN di alto livello, come NordVPN, è possibile poi non solo agire in questo senso, ma ottenere anche una più ampia serie di vantaggi.

Non stiamo parlando solo della possibilità di ottenere servizi online a prezzi vantaggiosi, ma anche di tutelare la propria navigazione rispetto a sguardi indiscreti da parte di hacker, agenzie pubblicitarie ed enti governativi.

NordVPN, dal canto suo, offre un’infrastruttura invidiabile, costituita da più di 5.400 server ultra-veloci sparsi in più di 60 paesi.

Grazie all’attuale sconto del 63% poi, NordVPN risulta alquanto conveniente: stiamo parlando di soli 2,99 euro al mese per il piano biennale.

Tenendo conto di quanto si può risparmiare con Xbox Game Pass, si tratta di un’opportunità da non lasciarsi scappare.

