Xbox Series S Carbon Black con 1TB di SSD al suo MINIMO STORICO (solo 327€)

Questa console è stata progetta da Microsoft con l’obiettivo dichiarato di offrire il meglio in termini di intrattenimento videoludico a prezzi competitivi. Xbox Series S è finalmente disponibile in versione Carbon Black con un SSD maggiorato da ben 1TB. Oggi la trovate disponibile su Amazon al prezzo di 327,40 euro nonché il prezzo più basso di sempre raggiunto sul web.

Xbox Series S: caratteristiche principali

Il cuore pulsante è composta da una CPU octa core Zen 2 custom e da una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS, le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Velocity Architecture implementata dal gruppo di Redmond e da un’unità SSD personalizzata da 1TB in modo da risultare il più possibile reattiva durante le sessioni di gaming. Ottenete il massimo da ogni minuto di gioco con Quick Resume, tempi di caricamento fulminei e gameplay fino a 120 FPS, il tutto basato su Xbox Velocity Architecture.

Anche il controller ha subito delle modifiche, infatti è stato rinnovato per garantire un’ergonomia maggiore che si traduce in comfort durante il gioco. L’impugnatura è ora antiscivolo per un grip superiore e i tasti di cattura e condivisione consentono di rimanere sempre in contatto con la community. Infine, in confezione, sono inclusi anche gli accessori principali tra cui gli auricolari.

Cosa state aspettando? Oggi è possibile acquistare l’edizione Carbon Black della console Xbox Series S direttamente dallo store di Amazon al prezzo di 327,40 euro. Le consegne sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale grazie all’abbonamento Prime e con Cofidis potrete sfruttare la possibilità di acquistarla in comode rate a tasso zero.

