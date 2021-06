Xbox Series S disponibile su Amazon (anche con joypad rosso): ADESSO

Appassionati di gaming, questo è il vostro giorno: la Xbox Serie S torna disponibile in sconto su Amazon. È la console next-gen nella sua versione Standard con CPU Zen 2 e GPU dalle prestazioni senza compromessi.

Xbox Series S: Standard e con joypad rosso, in sconto su Amazon

La piattaforma di casa Microsoft è pensata per fronteggiare ad armi pari la PlayStation 5 di Sony facendo leva su un catalogo di giochi anche andrà via via arricchendosi nel tempo di produzioni esclusive e di terze parti, con le quali trascorrere ore di divertimento da soli, in multiplayer locale oppure online. Non mancano inoltre funzionalità per l'intrattenimento multimediale. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

C'è anche la versione con joypad rosso, visibile nell'immagine qui sopra, anche in questo caso proposta oggi su Amazon con uno sconto sul prezzo di listino.