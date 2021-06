Mini PC Intel Core 10th: 60 € di SCONTO su Amazon

Ha tutto ciò che serve per la produttività, senza alcun compromesso in termini di potenza di calcolo, racchiuso in un form factor compatto da Mini PC (117x112x51 millimetri): questa unità NUC è proposta oggi con un coupon sconto da 60,00 euro su Amazon.

Piccolo, potente, in sconto: il Mini PC che ti serve per il lavoro

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-10210U di decima generazione, GPU ‎Intel HD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB per lo storage, WiFi 6, Bluetooth 5.0, uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e Type-C con Thunderbolt, slot Ethernet e jack audio. Tutte le altre caratteristiche sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Inclusa nella confezione la staffa per il montaggio dietro al monitor. Tutto questo, oggi, in offerta su Amazon al prezzo di 639,00 euro invece di 669,00 euro come da listino.