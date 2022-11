Xbox Series S GRATIS con Sky: ultime ore per approfittarne

È il Cyber Monday, ma sei ancora in tempo per afferrare al volo l’offerta Black Friday di Sky. Mancano infatti le ultimissime ore per approfittare della promozione che ti permette di avere un abbonamento scontato e, soprattutto, ricevere a casa una Xbox Series S completamente gratis.

Cosa devi fare? È molto semplice: ti basta collegarti alla pagina ufficiale dell’offerta e cliccare il pulsante “Acquista Ora” per usufruirne immediatamente oppure “Ti chiamiamo noi” per avere maggiori informazioni da parte di un’operatore. Ma fa in fretta perché l’offerta scadrà stanotte.

Avere Xbox Series S gratis con Sky: il tempo è (quasi) scaduto

Per ricevere la tua Xbox Series S completamente gratis, dal valore commerciale di 299,99 euro, non dovrai far altro che scegliere l’offerta Sky TV + Sky Sport oppure il pacchetto Sky TV + Netflix + Cinema. Una volta finalizzato l’acquisto, l’azienda si impegna a consegnare la console a casa tua entro Natale: un perfetto regalo per le tue feste, per te o per qualcuno della tua famiglia.

Xbox Series S è la console più piccola della famiglia di sistemi di ultima generazione di casa Microsoft: è totalmente digitale e comprende un disco SSD ultraveloce da 512GB per il caricamento immediato dei giochi che puoi installare scaricandoli direttamente da Xbox Store su acquisto oppure accedendo all’immenso catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.

Abbonandoti a Sky con questa offerta, oltre ai vantaggi legati al regalo della console, hai la possibilità di accedere a tutte le produzioni originali di Sky, una ricca proposta di documentari, tutti i contenuti di Netflix e oltre 200 prime visioni l’anno con il pacchetto Cinema, che include anche il nuovo abbonamento Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.