Xbox Series S al minino storico per il Black Friday

Una console next-gen in offerta nella lunga Settimana del Black Friday Amazon? Ecco la Xbox Serie S al suo prezzo minimo storico. La piattaforma non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del bundle che include il controller wireless officiale di Microsoft.

Black Friday in salsa gaming: sconto su Xbox Series S

Sotto la scocca bicolore si nasconde un comparto hardware mosso da una CPU octa core Zen 2 custom e da una GPU in grado di raggiungere i 4 TFLOPS di potenza. Completa la dotazione l’unità SSD NVMe da 512 GB personalizzata. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Xbox Series S al prezzo finale di 249 euro grazie allo sconto Amazon per la Settimana del Black Friday. Un’ottima occasione anche per portarsi avanti con i regali in vista del Natale.

Ricordiamo che la piattaforma è compatibile con l’offerta Xbox Game Pass di Microsoft per l’accesso in abbonamento a giochi, funzionalità extra e contenuti aggiuntivi. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se la ordini subito potrai trascorrere il fine settimana immerso nell’esperienza di una console next-gen.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.